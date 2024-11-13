Батальйон "Азов" заявив, що немає відношення до Скорика та його діяльності

Після відео з діями заступника керівника ритуальної служби КП "Спецкомбінат" Олександра Скорика, батальйон спеціального призначення "Азов" офіційно повідомив, що з 27 червня 2023 року Скорика звільнено з військової служби за станом здоровʼя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу батальйону.
"Структура та діяльність 12 бригади спеціального призначення "Азов" НГУ не передбачає залучення особового складу у розріз Закону України "Про Національну гвардію України", інформація про написання звернень від особового складу, участі у хуліганських діях на території установи СМЕ, за адресою: м. Київ вул. Оранжерейна, 7, є безпідставною", - заявили у "Азові".
Також зазначалось, що Олександра Скорика призначено заступником директора комунального підприємства "Спецкомбінат", що відповідає за поховання в Києві.
Нагадаємо, як раніше зазначалось, власниця та керівниця ритуальної фірми "Петро Великий" (названа на честь батька засновниці) Алла Ландар повідомила, що невідомі особи погрожують їй вбивством.
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