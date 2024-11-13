Батальон "Азов" заявил, что не имеет отношения к Скорыку и его деятельности

"Структура и деятельность 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ не предусматривает вовлечение личного состава в разрез Закона Украины "О Национальной гвардии Украины", информация о написании обращений от личного состава, участии в хулиганских действиях на территории учреждения СМЭ, по адресу: г. Киев, ул. Оранжерейная, 7, безосновательна", - заявили в "Азове".

Также отмечалось, что Александр Скорик назначен заместителем директора коммунального предприятия "Спецкомбинат", который отвечает за погребение в Киеве.

Напомним, как ранее отмечалось, владелица и руководительница ритуальной фирмы "Петр Великий" (названная в честь отца основательницы) Алла Ландарь сообщила, что неизвестные лица угрожают ей убийством.