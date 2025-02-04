Батальйон "Ахіллес" став 429 окремим полком безпілотних систем

Батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка масштабувався у 429 окремий полк безпілотних систем у складі Сухопутних військ України.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на командира 429-го окремого полку безпілотних систем Юрія Федоренка.
За неповні три роки війни "Ахіллес" пройшов шлях від стрілецької роти ТрО до окремого полку безпілотних систем. За цей час підрозділ уразив та безповоротно знищив 19 853 ворожих цілей - щоб розмістити усі розбиті сили та засоби ворога необхідно шість Красних площ. Позитивний досвід потрібно масштабувати, тому було ухвалено рішення збільшити батальйон у полк.
"У зв’язку з успішним виконанням бойових завдань, батальйон "Ахіллес" масштабовано до полку. Команда "Ахіллес" за два роки, протягом яких ми застосовуємо дрони, змогла знищити близько 20 000 законних військових цілей противника. У складі полку цей результат можна здобути протягом 2025 року. Сьогодні ми відкриваємо вакансії для пілотів БпЛА, штурманів, техніків, інженерів-саперів та представників інших професій як бойових, так і тилових", - зазначив командир 429 ОП БпС Юрій Федоренко.
Приєднатися до підрозділу можна як шляхом мобілізації, так і підписавши контракт. Окрім того, можливі переводи з інших військових частин, та приймаються кандидати зі статусом СЗЧ. Ознайомитися з вакансіями та подати анкету у 429 ОП БпС "Ахіллес" можна на сайті.
Зазначимо, протягом січня 2025 року батальйон "Ахіллес" разом із гвардійцями бригади НГУ "Буревій" та десантниками 77-ї окремої аеромобільної бригади відбив кілька механізованих штурмів противника на Куп’янському напрямку.
РБК-Україна раніше розповідало, що у зоні відповідальності батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр на Куп’янському напрямку у Харківській області росіяни наприкінці 2024 року зосереджували значну кількість сил та засобів, що дозволило їм зайти в Кругляківку. Зі 100 одиниць броньованої й легкоброньованої техніки, яку застосовували росіяни, вдалося знищити 90.
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