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Баскетбольный "Николаев" временно переедет в другой город для участия в Суперлиге

Фото: "Николаев" в предыдущем сезоне Суперлиги (facebook.com/pressmbcmykolaiv)
Автор: Антон Федорцив

Грядущий сезон баскетбольного чемпионата Украины состоится при участии команды, не пропустившей ни один из предыдущих 29-ти розыгрышей – "Николаева".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Instagram клуба.

"Корабелы" сыграют в сезоне 2022/23 украинской Суперлиги. Для этого команда временно покинет родной город.

"МБК "Николаев" едет в Днепр. Ребятам обеспечены проживание, питание и домашняя база "Прометея" для подготовки к соревнованиям", – говорится в сообщении.

Домашние матчи нового чемпионата "Николаев" будет играть в Днепре, получив помощь от президента отечественного гранда – "Прометея" – Владимира Дубинского. Он вместе со спонсорами "корабелов" закрыл финансово-организационные вопросы участия клуба в первенстве.

Звездные годы "Николаева" пришлись на начало 90-х. "Корабелы" стали чемпионами Украинской ССР в 1991 году, а в первых независимых чемпионатах Украины взяли "серебро" (1992) и дважды финишировали с бронзовыми наградами (1993, 1998).

На момент остановки сезона 2021/22 из-за полномасштабного вторжения РФ "Николаев" шел на последней, 12-й строчке Суперлиги. Тренировал команду Арнис Вецвагарс.

К слову, украинская сборная потерпела поражение от Исландии в овертайме матча отбора на Мундиаль.

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