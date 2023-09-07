Баскетбольний "Прометей" здобув першу перемогу в міжсезоння: відео

Контрольний матч

"Прометей" – "Шяуляй" – 87:74 (30:11, 16:23, 25:23, 16:17)

Слобожанці видали класний дебютний відрізок (10:0) стараннями Санона. Українець встиг оформити два влучних триочкових на перших хвилин. Заспів оборонця підтримали й партнери, тож "Прометей" за підсумками чверті "привіз" литовцям 19 пунктів.

Зате конкурентнішими виявилися три наступних 12-хвилинки. "Шяуляй" зумів вирівняти становище на паркеті. Перед великою перервою середняк Литовської баскетбольної ліги навіть скоротив відставання, а після неї намагався триматися поруч із командою Ронена Гінзбурга.

Утім, камбеку для "Шяуляя" так і не сталося. Максимум, до якого зуміли підтягнутися литовці – 5 пунктів відставання. Однак, "Прометей" додав обертів і зумів довести спаринг до логічної перемоги.

Найрезультативнішим у складі слобожанців став літній новачок Тай Одіасе. Бігмен набрав 22 очки та зробив 1 підбирання. Натомість в активі іншого підписання – оборонця – Дейвона Ріда – 12 пунктів, 6 підбирань, 6 асистів. Наступний контрольний матч "Прометей" проведе 9 вересня проти литовського "Ювентуса".