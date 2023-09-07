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Баскетбольний "Прометей" здобув першу перемогу в міжсезоння: відео

Фото: Ронен Гінзбург вносить корективи у гру своїх підопічних (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" переможно розпочав черговий етап підготовки до прийдешнього сезону. Вітчизняний гранд здолав литовський "Шяуляй".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Контрольний матч

"Прометей" – "Шяуляй" – 87:74 (30:11, 16:23, 25:23, 16:17)

 

 

Слобожанці видали класний дебютний відрізок (10:0) стараннями Санона. Українець встиг оформити два влучних триочкових на перших хвилин. Заспів оборонця підтримали й партнери, тож "Прометей" за підсумками чверті "привіз" литовцям 19 пунктів.

Зате конкурентнішими виявилися три наступних 12-хвилинки. "Шяуляй" зумів вирівняти становище на паркеті. Перед великою перервою середняк Литовської баскетбольної ліги навіть скоротив відставання, а після неї намагався триматися поруч із командою Ронена Гінзбурга.

Утім, камбеку для "Шяуляя" так і не сталося. Максимум, до якого зуміли підтягнутися литовці – 5 пунктів відставання. Однак, "Прометей" додав обертів і зумів довести спаринг до логічної перемоги.

Найрезультативнішим у складі слобожанців став літній новачок Тай Одіасе. Бігмен набрав 22 очки та зробив 1 підбирання. Натомість в активі іншого підписання – оборонця – Дейвона Ріда – 12 пунктів, 6 підбирань, 6 асистів. Наступний контрольний матч "Прометей" проведе 9 вересня проти литовського "Ювентуса".

До слова, раніше Михайлюк підписав контракт із "Бостоном" на новий сезон НБА.

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