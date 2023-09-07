RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Баскетбольный "Прометей" одержал первую победу в межсезонье: видео

Фото: Ронен Гинзбург вносит коррективы в игру своих подопечных (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Слобожанский "Прометей" победно начал очередной этап подготовки к грядущему сезону. Отечественный гранд одолел литовский "Шяуляй".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Контрольный матч

"Прометей" – "Шяуляй" – 87:74 (30:11, 16:23, 25:23, 16:17)

 

 

Слобожанцы выдали классный дебютный отрезок (10:0) стараниями Санона. Украинец успел оформить два точных трехочковых на первых минут. Запев защитника поддержали и партнеры, поэтому "Прометей" по итогам четверти "привез" литовцам 19 пунктов.

Зато более конкурентными оказались три следующих 12-минутки. "Шяуляй" сумел выровнять положение на паркете. Перед большим перерывом середняк Литовской баскетбольной лиги даже сократил отставание, а после нее пытался держаться рядом с командой Ронена Гинзбурга.

Впрочем, камбэка для "Шяуляя" так и не произошло. Максимум, к которому сумели подтянуться литовцы – 5 пунктов отставания. Однако "Прометей" прибавил обороты и сумел довести спарринг до логической победы.

Самым результативным в составе слобожанцев стал летний новичок Тай Одиасе. Бигмен набрал 22 очка и сделал 1 подбор. В активе другого подписания – защитника – Дэйвона Рида – 12 пунктов, 6 подборов, 6 ассистов. Следующий контрольный матч "Прометей" проведет 9 сентября против литовского "Ювентуса".

К слову, ранее Михайлюк подписал контракт с "Бостоном" на новый сезон НБА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол