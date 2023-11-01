Баскетбольний "Прометей" зазнав третього фіаско в групі Єврокубка

Єврокубок, груповий етап, 5-й тур

"Прометей" – "Париж" – 79:96 (22:17, 19:31, 19:27, 19:21)

Із перших хвилин "титани" ззовні легко захопили ініціативу. Підопічні Ронена Гінзбурга успішно пішли у відрив, тож на піку перевага слобожанців склала +13. Однак, ближче до завершення 10-хвилинки парижани додали в активності та зменшили дефіцит усього до п'яти пунктів.

А ось наступні дві чверті стали холодним душем для "Прометея". Уже до середини другої десятихвилинки "Париж" вирівняв становище, а на велику перерву пішов із 7-очковим гандикапом. А в третій чверті відставання вітчизняного гранда склало вже 19 пунктів.

Лише у фінальні хвилини "Прометей" знову почав грати на рівних. Та, звісно, цього було замало для того, щоб спромогтися відігратися. Слобожанці принаймні зупинили відрив паризького колективу на більш-менш прийнятному рівні. Однак, дошкульна поразка відкинула команду Гінзбурга за межі топ-6 групи A.

Найрезультативнішим у матчі став Рональд Марч. Форвард "Прометея" набрав 21 очок, зробив 3 підбирання і віддав 1 асист. Натомість у складі "Парижа" найбільше набрав оборонець Надір Хіфі (20 пунктів).