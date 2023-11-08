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Баскетбольний "Прометей" зазнав нової невдачі в Єврокубку: українці за межами топ-6

Фото: Іссуф Санон (праворуч) набрав лише 5 очок (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" поступився вільнюським "Вулвз" у черговому турі основної сітки баскетбольного Єврокубка 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, груповий етап, 6-й тур

"Вулвз" – "Прометей" – 85:71 (24:24, 16:17, 28:16, 17:14)

 

Зі старту зустрічі захопити ініціативу вдалося слобожанцям. Підопічні Ронена Гінзбурга несподівано створили солідний відрив від опонентів. На піку перевага "титанів" складала 8 пунктів. Утім, усю її "Прометей" розгубив ще до завершення чверті.

Розпочавши зі знову рівного рахунку, вітчизняний гранд спробував повторити подвиг у другій 10-хвилинці. Та цього разу максимумом "титанів" стали +3. Однак, і тепер "Вулвз" трохи краще виглядали в кінцівці, тож пішли на велику перерву з мінімальною перевагою.

А ось у другій половині литовський колектив просто зім'яв "Прометей". Клас вільнюсців і необов'язкові помилки слобожанців по обидва боки майданчика призвели до фіаско в третій чверті (16:28). Виправити негативний відрізок у фінальні 10 хвилин хлопці Гінзбурга вже не спромоглися та поступилися.

Ця поразка стала для "Прометея" четвертою в шести турах групового етапу Єврокубка. "Титани" опинилися за межами топ-6 і наразі не проходять в плей-офф змагань. Наступний матч слобожанці зіграють 14 листопада проти "Хапоеля" з Тель-Авіва.

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