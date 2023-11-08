Баскетбольный "Прометей" потерпел новую неудачу в Еврокубке: украинцы за пределами топ-6

Еврокубок, групповой этап, 6-й тур

"Вулвз" – "Прометей" – 85:71 (24:24, 16:17, 28:16, 17:14)

Со старта встречи захватить инициативу удалось слобожанцам. Подопечные Ронена Гинзбурга неожиданно создали солидный отрыв от оппонентов. На пике преимущество "титанов" составляло 8 пунктов. Впрочем, все его "Прометей" растерял еще до завершения четверти.

Начав со снова равного счета, отечественный гранд попытался повторить подвиг во второй 10-минутке. Но в этот раз максимумом "титанов" стали +3. Однако, и теперь "Вулвз" получше выглядели в концовке, поэтому ушли на большой перерыв с минимальным преимуществом.

А вот во второй половине литовский коллектив просто смял "Прометей". Класс вильнюсцев и необязательные ошибки слобожанцев с обеих сторон площадки привели к фиаско в третьей четверти (16:28). Исправить негативный отрезок в финальные 10 минут ребята Гинзбурга уже не смогли и уступили.

Это поражение стало для "Прометея" четвертым в шести турах группового этапа Еврокубка. "Титаны" оказались за пределами топ-6 и пока не проходят в плей-офф соревнований. Следующий матч слобожанцы сыграют 14 ноября против "Хапоэля" из Тель-Авива.