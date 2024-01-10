Баскетбольний "Прометей" без шансів програв лідеру групи Єврокубка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Єврокубок, груповий етап, 14-й тур

"Париж" – "Прометей" – 93:72 (22:24, 27:15, 24:13, 20:20)

Після більш-менш рівного дебюту зустрічі "титани" взялися іти у відрив. До середини стартової чверті "Прометей" створив 8-очковий гандикап. Проте, господарі паркету "ввімкнулися" і до кінця десятихвилинки нівелювали фактично все відставання.

Ключовими же в протистоянні стали чверті до та після великої перерви. Парижани повністю заволоділи ініціативою та домінували по обидва боки майданчика. У результаті за підсумками другої 10-хвилинки слобожанці програли 12 пунктів, а за підсумками третьої – ще 11 очок.

Фінальна чверть перетворилася на формальність. Якщо на піку перевага "Парижа" складала +25, то в останньому відрізку "Прометей" знизив очковий дефіцит до 14-ти пунктів. Утім, на більше підопічні Ронена Гінзбурга не спромоглися. Лідер групи A довів матч до логічної перемоги.

Найрезультативнішим у складі "Прометея" став форвард Тай Одіасе (14 очок, 5 підбирань). Попри виїзну поразку, слобожанці залишилися на 6-й сходинці в десятці команд. "Титани" останніми проходять у плей-офф, а рекорд команди – 7 перемог, 7 поразок – найкраща ілюстрація нестабільності результатів.