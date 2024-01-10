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Баскетбольный "Прометей" без шансов проиграл лидеру группы Еврокубка

Париж, Среда 10 января 2024 23:25
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Баскетбольный "Прометей" без шансов проиграл лидеру группы Еврокубка Фото: "Титаны" не смогли покорить Париж (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорцив

Слобожанский "Прометей" уступил французскому "Парижу" в регулярном первенстве баскетбольного Еврокубка 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Еврокубок, групповой этап, 14-й тур

"Париж" – "Прометей" – 93:72 (22:24, 27:15, 24:13, 20:20)

После более-менее ровного дебюта встречи "титаны" принялись уходить в отрыв. К середине стартовой четверти "Прометей" создал 8-очковый гандикап. Тем не менее, хозяева паркета "включились" и к концу десятиминутки нивелировали практически все отставание.

Ключевыми же в противостоянии стали четверти до и после большого перерыва. Парижане полностью завладели инициативой и доминировали с обеих сторон площадки. В результате по итогам второй 10-минутки слобожанцы проиграли 12 пунктов, а по итогам третьей – еще 11 очков.

Финальная четверть превратилась в формальность. Если на пике преимущество "Парижа" составляло +25, то в последнем отрезке "Прометей" снизил очковый дефицит до 14-ти пунктов. Впрочем, на большее подопечные Ронена Гинзбурга не замахнулись. Лидер группы A довел матч до логической победы.

Самым результативным в составе "Прометея" стал форвард Тай Одиасе (14 очков, 5 подборов). Несмотря на выездное поражение, слобожанцы остались на 6-й строчке в десятке команд. "Титаны" последними проходят в плей-офф, а рекорд команды – 7 побед, 7 поражений – лучшая иллюстрация нестабильности результатов.

К слову, украинец Михайлюк получил гарантированный контракт от "Бостона" до конца сезона 2023/24.

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