Баскетбольний "Прометей" розгромив "Промітеас" і вийшов у півфінал Єврокубка

Єврокубок, 1/4 фіналу

"Прометей" – "Промітеас" – 80:57 (25:16, 18:13, 19:11, 18:17)

Зі стартових хвилин український гранд узявся до справи. Активний початок у виконанні команди Ронена Гінзбурга дозволив піти у невеликий відрив. П'ять пунктів переваги в дебюті розвинулися до 11-ти в середині чверті. Щоправда, під кінець десятихвилинки грецькі одноклубники трохи скоротили дефіцит (-9).

Утім, перехопити ініціативу "Промітеас" не зумів. Упродовж усієї другої чверті слобожанці тримали суперника на безпечній відстані. На піку гандикап "Прометея" складав 15 очок. Закласти бодай натяк на камбек після великої перерви команда з Патрів так і не зуміла.

Більше того, в третій 10-хвилинці підопічні Гінзбурга виграли старт (9:4) та розпочали рух до переваги на рубежі 20+ пунктів. Із цим завданням слобожанці впоралися ще до фінальної чверті. А вже там "Промітеас" зовсім розклеївся. Український гранд знову видав класний дебютний відрізок (12:4) і вже свого не відпустив. Хоча в кінцівці дозволив грецькому колектив трохи скоротити відрив.

Найрезультативнішим у складі "Прометея" став Ді Джей Стефенс. Американський оборонець набрав 17 очок, зробив 4 підбирання і оформив 1 асист. У півфіналі слобожанці зустрінуться з "Тюрк Телекомом" із Анкари. Турки вибили німецький "Ульм".