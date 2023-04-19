Баскетбольный "Прометей" разгромил "Промитеас" и вышел в полуфинал Еврокубка

Еврокубок, 1/4 финала

"Прометей" – "Промитеас" – 80:57 (25:16, 18:13, 19:11, 18:17)

Со стартовых минут украинский гранд принялся за дело. Активное начало в исполнении команды Ронена Гинзбурга позволило уйти в небольшой отрыв. Пять пунктов преимущества в дебюте развились до 11-ти в середине четверти. Правда, к концу десятиминутки греческие одноклубники немного сократили дефицит (-9).

Впрочем, перехватить инициативу "Промитеас" не сумел. На протяжении второй четверти слобожанцы держали соперника на безопасном расстоянии. На пике гандикап "Прометея" составлял 15 очков. Заложить хотя бы намек на камбэк после большого перерыва команда из Патров так и не сумела.

Более того, в третьей 10-минутке подопечные Гинзбурга выиграли старт (9:4) и начали двигаться к преимуществу на отметке 20+ пунктов. С этой задачей слобожанцы справились еще до финальной четверти. А уж там "Промитеас" совсем расклеился. Украинский гранд снова выдал классный дебютный отрезок (12:4) и уже своего не отпустил. Хотя в концовке позволил греческому коллективу немного сократить отрыв.

Самым результативным в составе "Прометея" стал Ди Джей Стефенс. Американский защитник набрал 17 очков, сделал 4 подбора и оформил 1 ассист. В полуфинале слобожанцы встретятся с "Тюрк Телекомом" из Анкары. Турки выбили немецкий "Ульм".