ua ru
Ср, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Баскетбольний "Прометей" повернувся на шлях перемог у Єврокубку: відео

Новость на русском →
Любляна, Середа 23 листопада 2022 10:56
Баскетбольний "Прометей" повернувся на шлях перемог у Єврокубку: відео Фото: Мить перемоги "Прометея" (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Виїзною перемогою завершився для слобожанського "Прометея" матч 5-го туру Єврокубка проти словенської "Цедевіти Олімпії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, група A, 5-й тур

"Цедевіта Олімпія" – "Прометей" – 89:94 (24:18, 15:22, 25:26, 25:28)

До звітної зустрічі в Любляні суперники підійшли в поганому настрої. Якщо український гранд прикро поступився "Ховентуту" в попередньому турі, то "Олімпія" у статусі одного з фаворитів Єврокубка стартувала з чотирьох поразок. Тож обидві команди зобов'язані були перемагати.

Як наслідок, на паркеті фактично впродовж усього матчу були гойдалки. До великої перерви суперники обмінялися виграними чвертями. Зокрема, господарі оформили 5-очковий гандикап у першій 10-хвилинці, але "Прометей" відігрався у другій і мінімально повів (40:39).

У третій чверті слобожанці спершу збільшили свою перевагу, відірвавшись від словенців на 10 пунктів. Однак, "Цедевіта Олімпія" додала та скоротила відставання до всього двох очок перед вирішальними десятьма хвилинами. На початку фінальної чверті господарі зуміли повести, але кінцівка була за "Прометеєм".

У топ-трійці найрезультативніших за підсумками поєдинку – тріо з "Прометея". Кейлеб Агада трохи не дотягнув до дабл-даблу (21 очко, 8 підбирань, 4 передач), а за ним розташувалися Джіан Клевелл (21 пункт) і Ді Джей Кеннеді (20). Наступний матч – 30 листопада проти німецького "Ульма".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол
NEWS
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
Батареї та генератори. Скільки може працювати мобільний зв'язок без світла
DAILY
Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"
Юлія Акимова, Віталій Носач Як живе Миколаїв без води, але з вірою у перемогу. Репортаж зі "сталевого міста"