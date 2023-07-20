Баскетбольний "Прометей" переманив захисника з НБА

Про це заявив президент клубу Володимир Дубинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис функціонера у Facebook .

28-річний американець став черговим літнім новачком команди Ронена Гінзбурга. Раніше слобожанці підписали бігмена Одіасе, оборонців Кіна та Марча, а також форварда Войналовича.

Рід минулий сезон НБА відіграв за "Денвер" і "Лейкерс". Щоправда, в обох колективах перебував не на провідних ролях. Загалом атакувальний оборонець провів понад сотню поєдинків під егідою асоціації.

За словами Дубинського, "Прометей" у боротьбі за Ріда виграв конкуренцію у представників Євроліги. Вагомим аргументом на користь переходу до лав слобожанців для оборонця та його оточення стала фігура головного тренера. Також вітчизняний гранд визнали хорошим містком зі США до Європи.

Хто такий Дейвон Рід

Уродженець Нью-Джерсі, на студентському рівні захищав кольори "Маямі Гаррікейнз". На драфті НБА-2017 обраний "Фініксом" під 32-м номером.

Провів у складі "Санз" та фарм-клубу "Нортерн Арізона Санз" сезон 2017/18. Пізніше побував у таборі "Індіани", а після виступів у Джі-Лізі та на Тайвані опинився в "Денвері". Посеред сезону 2022/23 був обміняний до "Лейкерс" у рамках угоди трьох команд.

Отримав чемпіонський перстень після дебютного тріумфу "Наггетс" в НБА. Рішення нагородити оборонця, який покинув команду впродовж сезону, схвалили гравці основної команди.