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Баскетбольный "Прометей" переманил защитника из НБА

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Рига, Четверг 20 июля 2023 16:34
Баскетбольный "Прометей" переманил защитника из НБА Фото: Дэйвон Рид во время просмотра в "Майами" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бывший атакующий защитник четырех команд Национальной баскетбольной ассоциации Дэйвон Рид пополнил ряды слобожанского "Прометея".

Об этом заявил президент клуба Владимир Дубинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост функционера в Facebook.

28-летний американец стал очередным летним новичком команды Ронена Гинзбурга. Ранее слобожанцы подписали бигмена Одиас, защитников Кина и Марча, а также форварда Войналовича.

Рид прошлый сезон НБА отыграл за "Денвер" и "Лейкерс". Правда, в обоих коллективах пребывал не на ведущих ролях. Всего атакующий защитник провел более сотни поединков под эгидой ассоциации.

По словам Дубинского, "Прометей" в борьбе за Рида выиграл конкуренцию у представителей Евролиги. Весомым аргументом в пользу перехода в ряды слобожанцев для защитника и его окружения стала фигура главного тренера. Также отечественный гранд признали хорошим мостиком из США в Европу.

Кто такой Дэйвон Рид

Уроженец Нью-Джерси, на студенческом уровне защищал цвета "Майами Харрикейнз". На драфте НБА-2017 выбран "Финиксом" под 32-м номером.

Провел в составе "Санз" и фарм-клуба "Нортерн Аризона Санз" сезон 2017/18. Позже побывал в лагере "Индианы", а после выступлений в Джи-Лиге и на Тайване оказался в "Денвере". Посреди сезона 2022/23 был обменян в "Лейкерс" в рамках соглашения трех команд.

Получил чемпионский перстень после дебютного триумфа "Наггетс" в НБА. Решение наградить защитника, покинувшего команду в течение сезона, одобрили игроки основной команды.

К слову, украинец Михайлюк получил предложения из Евролиги на фоне желания остаться в НБА.

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