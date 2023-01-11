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Баскетбольний "Прометей" переграв "Літкабеліс" та піднявся в топ-3 групи Єврокубка

Фото: Один із таймаутів "Прометея" (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою слобожанського "Прометея" на литовській землі завершився матч із "Літкабелісом" із Панявежиса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, група A, 10-й тур

"Літкабеліс" – "Прометей" – 72:80 (24:12, 10:21, 17:22, 21:25)

Господарі майданчику захопили ініціативу зі стартових хвилин. Слобожанці проспали стартовий ривок "Літкабеліса" та дозволили литовцям забезпечити собі солідний гандикап. На піку панявежисці вели з +13. "Прометей" спробував відігратися, але скоротив дефіцит лише на пункт.

Зате наступні дві чверті були за вітчизняним грандом. Упродовж другої 10-хвилинки слобожанці методично ліквідовували відставання від "Літкабеліса". Зрештою, на велику перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів (34:33). А в третій чверті "Прометей" вийшов вперед, тримаючи суперника на відстані 3-8 очок.

Литовський гранд, однак, не здався. У фінальні 10 хвилин "Літкабеліс" навіть ненадовго вирвався вперед. Проте, втримати заданий слобожанцями темп аж до сирени не зміг. Вирішальний ривок "Прометея" (11:3) дозволив підопічним Ронена Гінзбурга третьою перемогою поспіль у Єврокубку.

Тріумф у Панявежисі став для вітчизняної команди шостим на груповому етапі. Принаймні тимчасово слобожанці піднялися на 3-тє місце в групі A. Посунути "Прометей" пізніше ввечері може "Венеція", якщо впорається з німецьким "Ульмом" вдома.

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