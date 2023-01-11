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Баскетбольный "Прометей" обыграл "Литкабелис" и поднялся в топ-3 группы Еврокубка

Фото: Один из тайм-аутов "Прометея" (facebook.com/prometeybc)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой слобожанского "Прометея" на литовской земле завершился матч с "Литкабелисом" из Паневежиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Еврокубок, группа A, 10-й тур

"Литкабелис" – "Прометей" – 72:80 (24:12, 10:21, 17:22, 21:25)

Хозяева площадки захватили инициативу со стартовых минут. Слобожанцы проспали стартовый рывок "Литкабелиса" и позволили литовцам обеспечить себе солидный гандикап. На пике панявежисцы вели с +13. "Прометей" попытался отыграться, но сократил дефицит только на пункт.

Зато следующие две четверти были за отечественным грандом. В течение второй 10-минутки слобожанцы методично ликвидировали отставание от "Литкабелиса". В конце концов, на большой перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев (34:33). А в третьей четверти "Прометей" вышел вперед, держа соперника на расстоянии 3-8 очков.

Литовский гранд, однако, не сдался. В финальные 10 минут "Литкабелис" даже ненадолго вырвался вперед. Однако удержать заданный слобожанцами темп вплоть до сирены не смог. Решающий рывок "Прометея" (11:3) позволил подопечным Ронена Гинзбурга третьей победой подряд в Еврокубке.

Триумф в Панявежисе стал для отечественной команды шестым на групповом этапе. По крайней мере, временно слобожанцы поднялись на 3-е место в группе A. Подвинуть "Прометей" позже вечером может "Венеция", если справится с немецким "Ульмом" дома.

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Баскетбол