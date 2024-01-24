Баскетбольний "Прометей" з непростою перемогою зміцнив позиції в топ-6 Єврокубка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Єврокубок, груповий етап, 16-й тур

"Хапоель" Тель-Авів – "Прометей" – 105:113 (22:29, 30:27, 30:25, 23:32)

Після рівного початку зустрічі "титани" поступово заволоділи ініціативою. Зі середини першої чверті слобожанці взяли створювати гандикап. На піку перевагу підопічних Ронена Гінзбурга складала 9 пунктів. Утім, за підсумками 10-хвилинки довелося обмежитися сімома.

Лідером "Прометей" пішов і на велику перерву. Під час другої чверті протистояння "Хапоель" то наближався до слобожанців, то відпускав номінальних гостей у невеликий відрив. Однак, піти далі тих же семи очок переваги "титани" так і не змогли. Більше того, на фініші відрізку тель-авівці скоротили відставання до чотирьох пунктів.

А зі стартом третьої десятихвилинки взагалі націлилися нівелювати всю перевагу "Прометея". Команда Гінзбурга відверто проспала активний старт суперника (10:3) та вже невдовзі опинилася в ролі тієї, що змушена наздоганяти. Так тривало впродовж усього відрізку, хоча наприкінці "титанам" вдалося скоротити дефіцит очок до -1.

Попри всі очікування, надто нейтральних уболівальників, боротьби в останній чверті не вийшло. Слобожанці несподівано легко та швидко забезпечили непідйомний для "Хапоеля" гандикап. У середині 10-хвилинки "Прометей" повів із +12 та холоднокровно довів матч до логічної перемоги.

Хлопці Гінзбурга впритул наблизилися до гарантування місця в плей-офф євротурніру. Рекорд команди – 9 перемог, 7 поразок. Перемога над італійською "Венецією" 30 січня забезпечить слобожанцям місце в стадії матчів на виліт.