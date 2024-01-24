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Баскетбольный "Прометей" с непростой победой укрепил позиции в топ-6 Еврокубка

Белград, Среда 24 января 2024 21:37
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Баскетбольный "Прометей" с непростой победой укрепил позиции в топ-6 Еврокубка Фото: Ди Джей Кеннеди набрал 8 пунктов против "красных демонов" (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорцив

Слобожанский "Прометей" обыграл "Хапоэль" из Тель-Авива в очередном туре группового этапа Еврокубка 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Еврокубок, групповой этап, 16-й тур

"Хапоэль" Тель-Авив – "Прометей" – 105:113 (22:29, 30:27, 30:25, 23:32)

После равного начала встречи "титаны" постепенно завладели инициативой. С середины первой четверти слобожанцы принялись создавать гандикап. На пике преимущество подопечных Ронена Гинзбурга составляло 9 пунктов. Впрочем, по итогам 10-минутки пришлось ограничиться семью.

Лидером "Прометея" ушел и на большой перерыв. Во время второй четверти противостояния "Хапоэль" то приближался к слобожанцам, то отпускал номинальных гостей в небольшой отрыв. Однако пойти дальше тех же семи очков преимущества "титаны" так и не смогли. Более того, на финише отрезка тель-авивцы сократили отставание до четырех пунктов.

А со стартом третьей десятиминутки вообще нацелились нивелировать все преимущество "Прометея". Команда Гинзбурга откровенно проспала активный старт соперника (10:3) и вскоре оказалась в роли догоняющей. Так продолжалось в течение всего отрезка, хотя в конце "титанам" удалось сократить дефицит очков до -1.

При всех ожиданиях, особенно нейтральных болельщиков, борьбы в последней четверти не получилось. Слобожанцы неожиданно легко и быстро обеспечели неподъемный для "Хапоэля" гандикап. В середине 10-минутки "Прометей" повел с +12 и хладнокровно довел матч до логической победы.

Ребята Гинзбурга вплотную приблизились к гарантированию места в плей-офф евротурнира. Рекорд команды – 9 побед, 7 поражений. Победа над итальянской "Венецией" 30 января обеспечит слобожанцам место в стадии матчей на вылет.

К слову, ранее легендарный баскетболист Поливода скончался на 77-м году жизни.

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