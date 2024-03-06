Баскетбольний "Прометей" з класним розгромом "Аріса" вийшов у чвертьфінал Єврокубка

Єврокубок, 1/8 фіналу

"Прометей" – "Аріс" – 95:67 (28:17, 23:15, 23:18, 21:17)

"Титани" з перших хвилин заходилися будувати фундамент майбутнього успіху, видавши стартовий відрізок 10:2. Грецький колектив зумів трохи вирівняти гру, але лише трохи призупинив тиск слобожанців. За підсумками першої чверті "Прометей" повів із +11.

У другій 10-хвилинці підопічні Ронена Гінзбурга не збавили обертів. На піку перевага вітчизняного гранда складала 21 пункт. Аж перед самісінькою великою перервою "Аріс" зумів зменшити очковий дефіцит. Утім, це не зупинило поступу "Прометея", Після третьої чверті перевага "титанів" зросла ще на 5 очок.

За такого розвитку подій фінальний відрізок перетворився на формальність. Проте, команда Гінзбурга не вийшла банально відбувати номер. Натомість головним завдання слобожанці, вочевидь, обрали вихід на 30-очковий рубіж переваги. І хоч кілька разів ця висота "Прометею" підкорилася, та фінальні цифри на табло зафіксували "лише" 28 пунктів відриву.

Однак, і цього достатньо для виходу в наступну стадію турніру. Там суперником "титанів" стане французький "Бург". Суперники перетиналися на груповому етапі Єврокубка минулого сезону. Тоді команди обмінялися домашніми перемогами. Матчі 1/4 фіналу відбудуться 12-13 березня.