UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Баскетбольний "Прометей" з класним розгромом "Аріса" вийшов у чвертьфінал Єврокубка

Фото: Калеб Агада на лінії штрафних кидків (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорців

Слобожанський "Прометей" впевнено переграв "Аріс" із грецьких Салонік у 1/8 фіналу баскетбольного Єврокубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, 1/8 фіналу

"Прометей" – "Аріс" – 95:67 (28:17, 23:15, 23:18, 21:17)

 

"Титани" з перших хвилин заходилися будувати фундамент майбутнього успіху, видавши стартовий відрізок 10:2. Грецький колектив зумів трохи вирівняти гру, але лише трохи призупинив тиск слобожанців. За підсумками першої чверті "Прометей" повів із +11.

У другій 10-хвилинці підопічні Ронена Гінзбурга не збавили обертів. На піку перевага вітчизняного гранда складала 21 пункт. Аж перед самісінькою великою перервою "Аріс" зумів зменшити очковий дефіцит. Утім, це не зупинило поступу "Прометея", Після третьої чверті перевага "титанів" зросла ще на 5 очок.

За такого розвитку подій фінальний відрізок перетворився на формальність. Проте, команда Гінзбурга не вийшла банально відбувати номер. Натомість головним завдання слобожанці, вочевидь, обрали вихід на 30-очковий рубіж переваги. І хоч кілька разів ця висота "Прометею" підкорилася, та фінальні цифри на табло зафіксували "лише" 28 пунктів відриву.

Однак, і цього достатньо для виходу в наступну стадію турніру. Там суперником "титанів" стане французький "Бург". Суперники перетиналися на груповому етапі Єврокубка минулого сезону. Тоді команди обмінялися домашніми перемогами. Матчі 1/4 фіналу відбудуться 12-13 березня.

До слова, українець Шульга досягнув показника 1000 очок у заокеанській NCAA.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баскетбол