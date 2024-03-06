Баскетбольный "Прометей" с классным разгромом "Ариса" вышел в четвертьфинал Еврокубка

Еврокубок, 1/8 финала

"Прометей" – "Арис" – 95:67 (28:17, 23:15, 23:18, 21:17)

"Титаны" с первых минут принялись строить фундамент будущего успеха, выдав стартовый отрезок 10:2. Греческий коллектив сумел немного выровнять игру, но лишь приостановил давление слобожанцев. По итогам первой четверти "Прометей" повел с +11.

Во второй 10-минутке подопечные Ронена Гинзбурга не сбавили обороты. На пике преимущество отечественного гранда составляло 21 пункт. Вплоть до самого большого перерыва "Арис" сумел уменьшить очковый дефицит. Впрочем, это не остановило продвижения "Прометея". После третьей четверти преимущество "титанов" выросло еще на 5 очков.

При таком развитии событий финальный отрезок превратился в формальность. Однако команда Гинзбурга не вышла банально отбывать номер. Главной же задачей слобожанцы, очевидно, избрали выход на 30-очковый рубеж преимущества. И хоть несколько раз эта высота "Прометея" покорилась, но финальные цифры на табло зафиксировали "только" 28 пунктов отрыва.

Однако и этого достаточно для выхода в следующую стадию турнира. Там соперником "титанов" станет французский "Бург". Соперники пересекались на групповом этапе Еврокубка в прошлом сезоне. Тогда команды обменялись домашними победами. Матчи 1/4 финала состоятся 12-13 марта.