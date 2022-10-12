Баскетбольний "Прометей" із перемоги над "Лієткабелісом" стартував у Єврокубку

Єврокубок, група A, 1-й тур

"Прометей" – "Лієткабеліс" – 82:71 (22:17, 21:14, 16:22, 23:18)

Вітчизняний гранд несподівано програв литовцям дебют (6:11). Проте, зумів швидко оговтатися та зі середини стартової чверті зламав хід матчу на власну користь. Перша 10-хвилинка закінчилася з перевагою "Прометея" на п'ять пунктів.

Щоправда, зі стартом другої розпочалися гойдалки. "Лієткабеліс" то наближався, то знову відставав від українського клубу. Огололися проблеми команди зі Слобожанського – незіграність оновленого складу та поганий відсоток реалізації дальніх кидків. Та навіть у такому стані "Прометей" пішов на велику перерву з +12.

Проблемною стала третя чверть. До середини 10-хвилинки литовці "з'їли" весь гандикап номінальних господарів, і в найгірший момент "червоно-білі" переважали опонента всього на очко. Та все ж, зуміли зібратися та перед фінальним відрізком мали перевагу на 6 пунктів.

Попередні помилки "Прометей" в останній чверті вирішив не повторювати. Команда грамотно та рівно провела всі 10 хвилин на паркеті, розвинула свій очковий запас над "Лієткабелісом" і набрала перші залікові бали в Єврокубку. Наступний матч – 19 жовтня проти італійської "Брешії".