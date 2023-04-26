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Баскетбольний "Прометей" драматично програв "Тюрк Телекому" півфінал Єврокубка

Фото: Ді Джей Стефенс набрав 10 пунктів проти анкарців (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорців

Прикрою поразкою слобожанського "Прометея" завершився півфінальний матч баскетбольного Єврокубка 2022/23 проти "Тюрк Телекома" з Анкари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Єврокубок, 1/2 фіналу

"Прометей" – "Тюрк Телеком" – 74:76 (25:16, 13:25, 18:20, 18:15)

Вітчизняний гранд у дебюті виглядав краще, тож здобув стратегічну перевагу. Слобожанці методично збільшували гандикап. На піку підопічні Ронена Гінзбурга відірвалися на 11 пунктів. Анкарці зуміли лише скоротити дефіцит до -9.

А ось зі стартом другої чверті гра "Прометея" розладналася. Слобожанці почали хибити з дистанції та надто часто втрачати м'яч. Відсоток влучань із гри склав мізерні 13,3%. Недивно, що й перевага української команди поступово почала танути. А перед великою перервою "Тюрк Телеком" повів у рахунку (41:38).

На третю 10-хвилинку команда Гінзбурга вийшла з наміром відігратися. Слобожанці справді старалися, але непомірне бажання почало заважати "Прометею". Фактично за кожною вдалою дією (ендван Стефенса, триочковий Сидорова) йшла невдала на кшталт двох промахів Клавелла з лінії штрафних.

Сяк-так український гранд стабілізував ситуацію. Але перед фінальним відрізком відставав на 5 пунктів. Утім, до середини вирішальної чверті зусиллями двох українців "Прометей" скоротив відрив до мінімуму – Липовий реалізував триочковий, а Сидоров набрав двійко пунктів після проходу.

За 79 секунд до фінальної сирени слобожанці вперше за тривалий час перехопив лідерство. Доклалися до цього Клавелл (ендван) і Стефенс (триочковий), а потім Агада ще й змусив турків помилитися в атаці. Пішла справжня гра нервів, та в ній міцнішим виявився "Тюрк Телеком"...

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Баскетбол