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Баскетбольный "Прометей" драматически проиграл "Тюрк Телекому" полуфинал Еврокубка

Фото: Ди Джей Стефенс набрал 10 пунктов против анкарцев (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорцив

Досадным поражением слобожанского "Прометея" завершился полуфинальный матч баскетбольного Еврокубка 2022/23 против "Тюрк Телекома" из Анкары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Еврокубок, 1/2 финала

"Прометей" – "Тюрк Телеком" – 74:76 (25:16, 13:25, 18:20, 18:15)

Отечественный гранд в дебюте выглядел лучше, так что получил стратегическое преимущество. Слобожанцы методически увеличивали гандикап. На пике подопечные Ронена Гинзбурга оторвались на 11 пунктов. Анкарцы смогли лишь уменьшить дефицит до -9.

А вот со стартом второй четверти игра "Прометея" разладилась. Слобожанцы начали промахиваться с дистанции и слишком часто терять мяч. Процент попаданий с игры составил ничтожные 13,3%. Неудивительно, что и преимущество украинской команды постепенно начало таять. А перед большим перерывом "Тюрк Телеком" повел в счете (41:38).

На третью 10-минутку команда Гинзбурга вышла с намерением отыграться. Слобожанцы действительно старались, но чрезмерное желание начало мешать "Прометею". Фактически за каждым удачным действием (эндван Стефенса, трехочковый Сидорова) шло неудачное по типу двух промахов Клавелла с линии штрафных.

Кое-как украинский гранд стабилизировал ситуацию. Но перед финальным отрезком отставал на пять пунктов. Впрочем, к середине решающей четверти усилиями двух украинцев "Прометей" сократил отрыв до минимума – Липовой реализовал трехочковый, а Сидоров набрал два пункта после прохода.

За 79 секунд до финальной сирены слобожанцы впервые за долгое время перехватил лидерство. Приложились к этому Клавелл (эндван) и Стефенс (трехочковый), а затем Агада еще и заставил турок ошибиться в атаке. Пошла настоящая игра нервов, но в ней крепче оказался "Тюрк Телеком"...

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Баскетбол