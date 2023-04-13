Баскетбольний "Прометей" дізнався суперника в 1/4 фіналу Єврокубка

Колектив із третього за величиною міста Греції Патри здолав французького середняка (89:75). Тепер "Промітеас" у чвертьфіналі турніру зійдеться з фактично одноклубниками з "Прометея".

Підопічні Янніса Хрістопулоса основну сітку змагань відіграли в групі B. Там грецька команда посіла 4-те місце після "Гран Канарії", "Тюрк Телекома" та "Хапоеля" з Тель-Авіва. Рекорд "Промітеаса" на груповому етапі – 11 перемог, 7 поразок.

Матч "Прометей" – "Промітеас" відбудеться в Ризі. Дата поєдинку буде оголошена пізніше. Переможець цієї пари у півфіналі зустрінеться або з німецьким "Ульмом", або з кимось із двійки "Тюрк Телеком" – "Брешія".

Що відомо про "Промітеас"

Заснований у 1986 році клуб із Патрів. Віце-чемпіон Греції 2018/19, двічі фіналіст Кубка Греції (2020, 2021).

Першим завойованим "Промітеасом" трофеєм став Суперкубок Греції-2020. У фіналі "чорно-помаранчеві" здолали "Перістері" (82:74). У нинішньому сезоні Баскетбольної ліги команда йде на 5-й сходинці турнірної таблиці. Рекорд "Промітеаса" – 12 перемог, 10 поразок.

Головний спонсор команди – один із провідних виробників кави в Європі Coffee Island. Домашні матчі проводить на стадіоні "Дімітріс Тофалос Арена" (4200 місць).