Баскетбольний "Дніпро" програв "Констанці" та вилетів із Кубка Європи

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Кубок Європи ФІБА, кваліфікація, матч-відповідь

"Дніпро" – "Констанца" – 71:84 (18:30, 18:17, 13:23, 22:14); перший матч – 71:69

Середняк чемпіонату Румунії видав потужний стартовий відрізок (11:2). Такий ривок дозволив номінальним гостям упевнено почуватися впродовж усієї першої чверті. На піку перевага "Констанци" склала 14 пунктів, а дніпровці спромоглися скоротити відрив до 12-ти.

Підопічні Володимира Коваля вирівняли гру в другій десятихвилинці. "Дніпро" почав грати на рівних, але цього вже було замало, щоб серйозно нівелювати відставання. Максимумом чемпіона України став вихід на рубіж -8, але перед великою перервою дніпровці відстали на 11 очок.

З початком третьої чверті "Констанца" продовжила розвивати перевагу. Команда Дана Флешеріу доволі швидко збільшила гандикап до 20-ти пунктів. "Дніпро" не зміг втриматися в ритмі румунського колективу, тож дефіцит перед фінальним ігровим відрізком склав 21 очко.

Тим не менше, хлопці Коваля вирішили битися до останнього. Чверть виявилася найвдалішою для чемпіона України. "Дніпро" набрав 22 пункти та випередив опонентів на 8 очок. Щоправда, так вітчизняний гранд лише підсолодив гіркоту вильоту з турніру.