Баскетбольний "Дніпро" отримав суперника в Кубку Європи ФІБА

Чемпіон України позмагається зі середняком румунського Дивізіону A за місце в основній сітці Кубка Європи ФІБА. Кваліфікація складатиметься з двох матчів.

"Дніпро" стартуватиме виїзним поєдинком 24 вересня. Натомість матч-відповідь відбудеться 27 вересня. Через повномасштабне вторгнення РФ команда Володимира Коваля змушена грати за межами батьківщини. Як наслідок, домашній поєдинок відбудеться в латвійській Єлгаві.

У разі перемоги над "Констанцою" дніпровці опиняться в групі C турніру. Там суперниками "Дніпра" або румунського колективу стануть французький "Шоле, швейцарський "Фрібург" і бельгійський "Антверпен".

Усього в основному раунді Кубка Європи ФІБА зіграють 40 команд. Півтора десятка колективів отримали прямі путівки, сім пройдуть крізь сито кваліфікації, а 18 – "опустяться" з попереднього раунду баскетбольної Ліги чемпіонів.