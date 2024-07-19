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Баскетбольний "Дніпро" отримав суперника в Кубку Європи ФІБА

Фото: Чемпіонський призов "Дніпра" (facebook.com/bc.dnipro)
Автор: Антон Федорців

Український "Дніпро" зустрінеться з румунською "Констанцою" у кваліфікаційному раунді баскетбольного єврокубка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Чемпіон України позмагається зі середняком румунського Дивізіону A за місце в основній сітці Кубка Європи ФІБА. Кваліфікація складатиметься з двох матчів.

"Дніпро" стартуватиме виїзним поєдинком 24 вересня. Натомість матч-відповідь відбудеться 27 вересня. Через повномасштабне вторгнення РФ команда Володимира Коваля змушена грати за межами батьківщини. Як наслідок, домашній поєдинок відбудеться в латвійській Єлгаві.

У разі перемоги над "Констанцою" дніпровці опиняться в групі C турніру. Там суперниками "Дніпра" або румунського колективу стануть французький "Шоле, швейцарський "Фрібург" і бельгійський "Антверпен".

Усього в основному раунді Кубка Європи ФІБА зіграють 40 команд. Півтора десятка колективів отримали прямі путівки, сім пройдуть крізь сито кваліфікації, а 18 – "опустяться" з попереднього раунду баскетбольної Ліги чемпіонів.

 

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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Баскетбол