Баскетбольний "Дніпро" отримав суперника в Кубку Європи ФІБА
Український "Дніпро" зустрінеться з румунською "Констанцою" у кваліфікаційному раунді баскетбольного єврокубка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.
Чемпіон України позмагається зі середняком румунського Дивізіону A за місце в основній сітці Кубка Європи ФІБА. Кваліфікація складатиметься з двох матчів.
"Дніпро" стартуватиме виїзним поєдинком 24 вересня. Натомість матч-відповідь відбудеться 27 вересня. Через повномасштабне вторгнення РФ команда Володимира Коваля змушена грати за межами батьківщини. Як наслідок, домашній поєдинок відбудеться в латвійській Єлгаві.
У разі перемоги над "Констанцою" дніпровці опиняться в групі C турніру. Там суперниками "Дніпра" або румунського колективу стануть французький "Шоле, швейцарський "Фрібург" і бельгійський "Антверпен".
Усього в основному раунді Кубка Європи ФІБА зіграють 40 команд. Півтора десятка колективів отримали прямі путівки, сім пройдуть крізь сито кваліфікації, а 18 – "опустяться" з попереднього раунду баскетбольної Ліги чемпіонів.
До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.
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