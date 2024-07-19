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Баскетбольный "Днепр" получил соперника в Кубке Европы ФИБА

Мюнхен, Пятница 19 июля 2024 13:00
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Баскетбольный "Днепр" получил соперника в Кубке Европы ФИБА Фото: Чемпионский призыв "Днепра" (facebook.com/bc.dnipro)
Автор: Антон Федорцив

Украинский "Днепр" встретится с румынской "Констанцей" в квалификационном раунде баскетбольного еврокубка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Чемпион Украины сразится со середняком румынского Дивизиона A за место в основной сетке Кубка Европы ФИБА. Квалификация будет состоять из двух матчей.

"Днепр" стартует выездным поединком 24 сентября. Ответный матч состоится 27 сентября. Из-за полномасштабного вторжения РФ команда Владимира Коваля вынуждена играть за пределами родины. Как следствие, домашний поединок состоится в латвийской Йелгаве.

В случае победы над "Констанцей" днепровцы окажутся в группе C турнира. Там соперниками "Днепра" или румынского коллектива станут французский "Шоле", швейцарский "Фрибург" и бельгийский "Антверпен".

Всего в основном раунде Кубка Европы ФИБА сыграют 40 команд. Полтора десятка коллективов получили прямые путевки, семь пройдут сквозь сито квалификации, а 18 – "опустятся" из предыдущего раунда баскетбольной Лиги чемпионов.

Баскетбольный &quot;Днепр&quot; получил соперника в Кубке Европы ФИБА

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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