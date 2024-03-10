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Баскетбольний "Дніпро" у фіналі Кубка України драматично здолав "Прометей"

Фото: Дніпровці виявилися сильнішими за колектив із області (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорців

"Дніпро" переміг слобожанський "Прометей" у фіналі баскетбольного Кубка України-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кубок України, фінал

"Прометей" – "Дніпро" – 64:65 (8:16, 22:14, 16:27, 18:8)

 

У першій чверті переконливішим був лідер вітчизняної Суперліги. Підопічні Володимира Коваля набрали вдвічі більше пунктів і завершили стартову 10-хвилинку з 8-очковим гандикапом. Утім, "титани" зуміли реваншуватися в другій чверті.

Слобожанці методично зменшували відставання. Якраз перед великою перервою "Прометей" зумів зрівняти рахунок. Однак, у третій десятихвилинці маятник знову хитнувся в бік дніпровців. Цього разу фаворит фіналу "привіз" лідеру Вищої ліги 11 очок переваги.

У середині фінальної чверті, здавалося, що інтрига остаточно померла. "Дніпро" впевнено вів у рахунку, але "титани" несподівано видали розкішний ігровий відрізок (8:0) і впритул наблизилися до суперника. Розпочалися нервові секунди. Команда Коваля стабілізувала гру та зуміла зберегти мінімальний відрив.

Найрезультативнішим у поєдинку став атакувальний оборонець "Дніпра" Максим Закурдаєв. Він набрав 22 очки. У складі ж "Прометея" найбільше поклав у скарбничку форвард Денис Клевзуник (14 пунктів).

Завойований трофей – п'ятий здобутий "Дніпром" Кубок України. Уперше перемогти в турнірі дніпровці спромоглися в 2011 році. Натомість в 2017-2019 рр. команда тричі поспіль тріумфувала в змаганнях.

До слова, раніше "Прометей" впевнено переграв "Аріс" у 1/8 фіналу Єврокубка.

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