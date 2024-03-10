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Баскетбольный "Днепр" в финале Кубка Украины драматически одолел "Прометей"

Фото: Днепровцы оказались сильнее коллектива из области (t.me/bc_prometey)
Автор: Антон Федорцив

"Днепр" победил слобожанский "Прометей" в финале баскетбольного Кубка Украины-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Украины, финал

"Прометей" – "Днепр" – 64:65 (8:16, 22:14, 16:27, 18:8)

 

В первой четверти более убедительным был лидер отечественной Суперлиги. Подопечные Владимира Коваля набрали вдвое больше пунктов и завершили стартовую 10-минутку с 8-очковым гандикапом. Впрочем, "титаны" сумели реваншироваться во второй четверти.

Слобожанцы методически уменьшали отставание. Как раз перед большим перерывом "Прометей" сумел сравнять счет. Однако в третьей десятиминутке маятник снова качнулся в сторону днепровцев. В этот раз фаворит финала "привез" лидеру Высшей лиги 11 очков преимущества.

В середине финальной четверти казалось, что интрига окончательно умерла. "Днепр" уверенно вел в счете, но "титаны" неожиданно выдали роскошный игровой отрезок (8:0) и вплотную приблизились к сопернику. Начались нервные секунды. Команда Коваля стабилизировала игру и смогла сохранить минимальный отрыв.

Самым результативным в поединке стал атакующий защитник "Днепра" Максим Закурдаев. Он набрал 22 очка. В составе же "Прометея" больше всего положил в копилку форвард Денис Клевзунык (14 пунктов).

Выигранный трофей – пятый завоеванный "Днепром" Кубок Украины. Впервые победить в турнире днепровцы смогли в 2011 году. В свою очередь в 2017-2019 гг. команда трижды подряд триумфовала в соревнованиях.

К слову, ранее "Прометей" уверенно обыграл "Арис" в 1/8 финала Еврокубка.

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