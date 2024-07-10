Баскетбольний чемпіон України заявився у єврокубок на новий сезон

Український "Дніпро" візьме участь в Кубку Європи ФІБА 2024/25. Організатор турніру підтвердив участь тріумфатора вітчизняної Суперліги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.
Команда Володимира Коваля розпочне виступи з кваліфікації єврокубка. Дніпровці будуть сіяними під час жеребкування етапу.
"Дніпро" дізнається суперника в кваліфікаційному раунду Кубка Європи ФІБА 19 липня. Попередній етап складатиметься з двох поєдинків – 24 вересня та 27 вересня. Сім переможців кваліфікації потраплять в основну сітку змагань.
Статус сіяного для "Дніпра" звузив коло потенційних опонентів до семи. Зокрема, чемпіон України може зустрітися з бельгійським "Шарлеруа", загребським "Динамо", грецьким "Марусі", "Нептунасом" із Клайпеди, мальтійським "Старлайтс", румунською "Констанцою" чи словацькою "Превідзою".
Усього в основному раунді Кубка Європи ФІБА зіграють 40 команд. Півтора дестка колективів отримали прямі путівки, сім пройдуть крізь сито кваліфікації, а 18 – "опустяться" з попереднього раунду баскетбольної Ліги чемпіонів.
До слова, українець Михайлюк став чемпіоном НБА в складі "Бостона".
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