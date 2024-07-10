Баскетбольный чемпион Украины заявился в еврокубок на новый сезон

Команда Владимира Коваля начнет выступления по квалификации еврокубка. Днепровцы будут сеяными во время жеребьевки этапа.

"Днепр" узнает соперника в квалификационном раунде Кубка Европы ФИБА 19 июля. Предыдущий этап состоит из двух поединков – 24 сентября и 27 сентября. Семь победителей квалификации попадут в основную сетку соревнований.

Статус сеяного для "Днепра" сузил круг потенциальных оппонентов к семи. В частности, чемпион Украины может встретиться с бельгийским "Шарлеруа", загребским "Динамо", греческим "Маруси", "Нептунасом" из Клайпеды, мальтийским "Старлайтс", румынской "Констанцей" или словацкой "Превидзой".

Всего в основном раунде Кубка Европы ФИБА сыграют 40 команд. Полтора дестка коллективов получили прямые путевки, семь пройдут сквозь сито квалификации, а 18 – "опустятся" из предыдущего раунда баскетбольной Лиги чемпионов.