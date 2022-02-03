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Баскетбольная Суперлига объявила стартовые пятерки Матча звезд

Автор: Андрей Вырва

Федерация баскетбола Украины объявила стартовые пятерки на Матч звезд Суперлиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

Завершилось фанатское голосование относительно стартовых пятерок на Матч звезд Суперлиги.

Болельщики определили игроков, которые начнут игру на паркете за команду Украины и Легиона.

Звезды Украины

Задняя линия

  • Илья Сидоров ("Прометей") – 2749 голосов
  • Иссуф Санон ("Днепр") – 2139 голосов

Передняя линия

  • Александр Липовой ("Прометей") – 2031 голосов
  • Вячеслав Кравцов ("Днепр") – 1904 голоса
  • Вячеслав Петров ("Прометей") – 1847 голосов

Звезды Легиона

Задняя линия

  • Дианжело Харрисон ("Прометей") – 2309 голосов
  • Ди Джей Купер ("Днепр") – 1931 голос

Передняя линия

  • Ди Джей Стефенс ("Прометей") – 3529 голосов
  • Ди Джей Кеннеди ("Прометей") – 3398 голосов
  • Дрю Гордон ("Будивельник") – 1999 голосов

Еще по пять игроков в каждую команду своим голосованием определят капитаны клубов Суперлиги, которым будет запрещено голосовать за своих партнеров по команде.

Двух последних баскетболистов в команде определит организатор матча – Федерация баскетбола Украины.

Матч звезд Суперлиги состоится 19 февраля в киевском Дворце спорта в 14.00.

Напомним, что матчи "Прометея" и "Киев-Баскета" в еврокубках перенесли из-за вспышки коронавируса в украинских клубах.

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Баскетбол