Баскетбольная Суперлига объявила стартовые пятерки Матча звезд

Федерация баскетбола Украины объявила стартовые пятерки на Матч звезд Суперлиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.
Завершилось фанатское голосование относительно стартовых пятерок на Матч звезд Суперлиги.
Болельщики определили игроков, которые начнут игру на паркете за команду Украины и Легиона.
Задняя линия
Передняя линия
Задняя линия
Передняя линия
Еще по пять игроков в каждую команду своим голосованием определят капитаны клубов Суперлиги, которым будет запрещено голосовать за своих партнеров по команде.
Двух последних баскетболистов в команде определит организатор матча – Федерация баскетбола Украины.
Матч звезд Суперлиги состоится 19 февраля в киевском Дворце спорта в 14.00.
Напомним, что матчи "Прометея" и "Киев-Баскета" в еврокубках перенесли из-за вспышки коронавируса в украинских клубах.