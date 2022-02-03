Баскетбольна Суперліга оголосила стартові п'ятірки Матчу зірок

Федерація баскетболу України оголосила стартові п’ятірки на Матч зірок Суперліги.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт ФБУ.
Завершилось фанатське голосування щодо стартових п’ятірок на Матч зірок Суперліги.
Вболівальники визначили гравців, які розпочнуть гру на паркеті за команди України та Легіону.
Задня лінія
Ілля Сидоров ("Прометей") – 2749 голосів
Іссуф Санон ("Дніпро") – 2139 голосів
Передня лінія
Олександр Липовий ("Прометей") – 2031 голосів
В’ячеслав Кравцов ("Дніпро") – 1904 голоси
В’ячеслав Петров ("Прометей") – 1847 голосів
Задня лінія
Діанжело Харрісон ("Прометей") – 2309 голосів
Ді Джей Купер ("Дніпро") – 1931 голос
Передня лінія
Ді Джей Стефенс ("Прометей") – 3529 голосів
Ді Джей Кеннеді ("Прометей") – 3398 голосів
Дрю Гордон ("Будівельник") – 1999 голосів
Ще по п’ять гравців у кожну команду своїм голосуванням визначать капітани клубів Суперліги, яким буде заборонено голосувати за своїх партнерів по команді.
Двох останніх баскетболістів у команди визначить організатор матчу – Федерація баскетболу України.
Матч зірок Суперліги відбудеться 19 лютого в київському Палаці спорту о 14:00.
Нагадаємо, що матчі "Прометея" та "Київ-Баскета" в єврокубках перенесли через спалах коронавірусу в українських клубах.