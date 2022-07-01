Баскетбольная сборная Украины уверенно обыграла Грузию в отборе к ЧМ-2023

Чемпионат мира-2023, квалификация, группа G, 5-й тур

Украина – Грузия – 79:66

Обе сборные играли на равных в первой четверти, так что на первый перерыв украинцы ушли с небольшим преимуществом (23:20). В свою очередь вторая четверть оказалась ключевой в противостоянии.

Сборная Украины мощно стартовала и сначала увеличила свое преимущество до +9, а в середине 10-минутки до космических 16-ти пунктов. Такому течению событий поспособствовали агрессивные атаки "сине-желтых" и точность всех звеньев команды. Грузины попытались не отстать катастрофически, но смогли сократить дефицит всего до 13 очков.

После большого перерыва матч последовал по сценарию первой четверти. Никто из оппонентов не сумел оторваться в счете. Подтверждают это и цифры. Вторую половину поединка сборные завершили вничью – 32:32. Такой ход матча полностью устроил украинцев, с комфортным преимуществом победивших.

Лучшим из сборной Украины стал Вячеслав Бобров. Форвард французского "Нантера" набрал 17 очков и совершил 8 подборов. В активе "сине-желтых" теперь 6 пунктов и проходное, 3-е место в квартете. Следующий матч состоится 4 июля против македонцев.