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Баскетбольна збірна України впевнено переграла Грузію у відборі до ЧС-2023

Фото: Збірна України перед матчем проти грузинів (facebook.com/UkrBasket)
Автор: Антон Федорців

У 5-му турі кваліфікації до чемпіонату світу-2023 з баскетболу збірна України переграла національну команду Грузії (79:66).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2023, кваліфікація, група G, 5-й тур

Україна – Грузія – 79:66

Обидві збірні грали на рівних у першій чверті, тож на першу перерву українці пішли з невеликою перевагою (23:20). Зате друга чверть виявилася ключовою у протистоянні.

Збірна України потужно стартувала та спершу збільшила свою перевагу до +9, а в середині 10-хвилинки до космічних 16-ти пунктів. Такому перебігу подій посприяли агресивні атаки "синьо-жовтих" і влучність усіх ланок команди. Грузини спробували не відстати катастрофічно, але змогли скоротити дефіцит лише до 13 очок.

Після великої перерви матч пішов за сценарієм першої чверті. Ніхто з опонентів не зумів відірватися в рахунку. Підтверджують це і цифри. Другу половину поєдинку збірні завершили внічию – 32:32. Такий хід матчу цілком влаштував українців, які з комфортною перевагою перемогли.

Найкращим у складі збірної України став В'ячеслав Бобров. Форвард французького "Нантера" набрав 17 очок і зробив 8 підбирань. В активі "синьо-жовтих" тепер 6 пунктів і прохідне, 3-тє місце в квартеті. Наступний матч відбудеться 4 липня проти македонців.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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