Баскетбольная сборная Украины проиграла чемпионам Европы на товарищеском турнире

Турция, Стамбульский турнир

Украина – Словения – 82:86 (16:22, 16:18, 22:21, 28:25)

"Сине-желтые" неплохо начали, ведя 5:0 в дебюте. Однако по итогам стартовой четверти словенцы без двух лидеров – Дончича и Драгича – "привезли" украинцам +6 пунктов.

Во второй 10-минутке сборная Украины упустила рывок соперника в середине четверти. На пике преимущество Словении выросло до 12 очков. Однако подопечные Айнарса Багатскиса сумели собраться и на большой перерыв ушли при счете 32:40.

Две следующие четверти украинцы вообще выиграли. Правда, преимущества "сине-желтых" на этих отдельных отрезках было мало для всеобщей победы. Хотя в середине последней четверти сборная Украины после нескольких ударных минут даже повела – 76:73. Но удержать победный счет они не смогли и уступили.

Лучшим в составе украинской команды стал Юсуф Санон. Он набрал 18 очков, сделал 5 подборов и отдал 2 передачи. Алексей Лень, надевший майку сборной впервые за четыре года, оформил 15 пунктов + 6 подборов.

Теперь сборная Украины улетит в Финляндию, где продолжит подготовку к матчам квалификации перед ЧМ-2023 и Евробаскетом-2022. На 18 августа штаб Багатскиса запланировал спарринг с местной сборной.