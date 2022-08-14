Баскетбольна збірна України програла чемпіонам Європи на товариському турнірі

Туреччина, Стамбульський турнір

Україна – Словенія – 82:86 (16:22, 16:18, 22:21, 28:25)

"Синьо-жовті" жваво розпочали, повівши 5:0 в дебюті. Проте, за підсумками стартової чверті словенці без двох лідерів – Дончіча та Драгіча – "привезли" українцям +6 пунктів.

У другій 10-хвилинці збірна України проґавила ривок суперника в середині чверті. На піку перевага Словенії зросла до 12 очок. Однак, підопічні Айнарса Багатскіса зуміли зібратися та на велику перерву пішли за рахунку 32:40.

Дві наступні чверті українці взагалі виграли. Щоправда, переваги "синьо-жовтих" на цих окремих відрізках було замало для загальної перемоги. Хоча в середині останньої чверті збірна України після ударних кількох хвилин навіть повела – 76:73. Але втримати переможний рахунок вони не змогли і поступилися.

Найкращим у складі української команди став Юсуф Санон. Він набрав 18 очок, зробив 5 підбирань і віддав 2 передачі. Натомість Олексій Лень, який одягнув майку збірної вперше за чотири роки, оформив 15 пунктів + 6 підбирань.

Тепер збірна України полетить до Фінляндії, де продовжить підготовку до матчів кваліфікації перед ЧС-2023 і Євробаскетом-2022. На 18 серпня штаб Багатскіса запланував спаринг із місцевою збірною.