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Баскетбольна збірна України програла Чехії на старті Євро-2022 U-20

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Чорногорія, Неділя 17 липня 2022 09:51
Баскетбольна збірна України програла Чехії на старті Євро-2022 U-20 Фото: Українці захищаються під власним кільцем (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Груповий етап чемпіонату Європи-2022 збірна України U-20 розпочала з дошкульної поразки чехам в овертаймі (86:98).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат Європи-2022, Дивізіон А, група C, 1-й тур

Чехія U-20 – Україна U-20 – 98:86 ОТ (21:19, 24:17, 16:19, 19:25, 18:6)

Перша половина зустрічі була за чехами. Попри солідну гру попереду оборонця Максима Шульги (18 пунктів за 20 хвилин), українська молодіжка неабияк помилялася в обороні та проґавила чимало проривів опонентів до 3-секундної зони.

Та дефіцит у розмірі 9 очок "синьо-жовті" зуміли ліквідувати після великої перерви. Два ривки, на старті кожної з чвертей зі спробами збірної Чехії U-20 відновити статус-кво перетворили матч на справжній трилер.

У фіналі основного часу Шульга двічі схибив при виконанні штрафних, а чехи не зуміли набрати очки в заключній атаці. Як наслідок, матч перейшов в овертайм.

Проте, там інтриги не вийшло. Чехи потужно розпочали, повівши 7:0. Натомість Україна U-20 через перебір фолів втратила Ковляра, Шиманського, а потім і Кобзистого. Оговтатися в таких умовах українська молодіжка вже не змогла...

У неділю, 17 липня, збірна України U-20 проведе свій другий поєдинок на Євробаскеті. Суперником "синьо-жовтих" стануть однолітки з Литви. Вони в 1-му турі поступилися іспанцям (65:75).

До слова, заокеанська НБА відзвітувала про рекордний дохід за фінансовий рік.

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