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Баскетбольная сборная Украины обыграла Словакию в контрольном матче

Фото: Сборная Украины в спарринге против словаков (fbu.ua)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой сборной Украины (75:61) завершился товарищеский матч с национальной командой Словакией на португальской земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

"Сине-желтые" провели первый спарринг на сборах в Португалии. Подопечные Айнарса Багатскиса одержали волевую победу над словаками.

Украинцы оказались в роли догоняющих со старта встречи. Наша сборная проиграла первую четверть (17:21). Однако по итогам второй сумела сократить отрыв до минимума – 30:31. Словацкая сборная резво начала третью четверть, увеличив преимущество до семи пунктов. Но финишный спурт команды Украины ошарашил соперника.

Начав финальный отрезок с преимущества 56:44, украинцы своего уже не отдали. Словаки так и не получили ни единого шанса отыграться и заслуженно уступили.

В составе сборной Украины самым результативным стал защитник Юсуф Санон – 13 очков, 6 подборов, 2 передачи и 3 перехвата. Центровой Артем Пустовой набрал 11 пунктов и 8 подборов, а Илья Сидоров и Виталий Зотов оформили по 10 очков.

В субботу, 25 июня, украинская сборная проведет еще один спарринг – против Португалии. В начале июля ребят Багатскиса ждут три поединка квалификации к ЧМ-2023 – против Грузии (1 июля), Северной Македонии (4 июля) и Испании (7 июля).

К слову, киевский "Будивельник" получил место в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов.

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