Баскетбольная сборная Украины минимально проиграла Испании в отборе к ЧМ-2023

Чемпионат мира-2023, квалификация, группа G, 4-й тур

Украина – Испания – 76:77

Активнее матч начали пиренейцы. В дебюте они создали 7-очковый запас, но "сине-желтые" выровняли игру еще до конца первой десятиминутки. Как следствие, сборная Испании завершила четверть всего с +1.

Во второй же команды поменялись ролями. Теперь украинцы посреди четверти убедительно вели (36:25). Но под занавес упустили несколько атак испанцев и на большой перерыв ушли с тем же 1-очковым дефицитом.

Наконец в третьей 10-минутке на паркете начались настоящие качели. Лидерство в счете переходило из рук в руки, но в конце отрезка сборная Украины вырвалась вперед (60:57). На старте финальной четверти "сине-желтые" развили этот успех и уже стабильно "везли" испанцам 5-6 пунктов.

Тем не менее, в эндшпиле провалились и позволили испанцам завоевать шесть очков за одно владение. В игре нервов хладнокровнее оказались чемпионы мира. Они повели 77:76 за почти 8 секунд до сирены, а украинцы в последней атаке не смогли реализовать попытку из-под щита...

Как следствие, сборная Украины минимально уступила и осталась третьей в квартете G. Этот результат позволил подопечным Айнарса Багатскиса пройти в следующий раунд квалификации. Там они встретятся со сборными Италии, Исландии и Нидерландов.

В отчетном же поединке лучшим в составе "сине-желтых" стал Святослав Михайлюк. Защитник "Торонто Рапторз" набрал 13 очков и сделал 6 подборов за 21,5 минуты на паркете. Совсем рядом оказался и центровой Артем Пустовой – 12 пунктов и 6 подборов.