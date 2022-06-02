UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине досрочно завершили баскетбольный сезон. Без чемпионов

Фото: Киевское дерби "Киев-Баскета" и "Будивельника" (media.fbu.kiev.ua)
Автор: Антон Федорцив

Прерванный полномасштабной войной баскетбольный сезон в Украине окончательно завершен.

Такое решение утвердил исполком Федерации баскетбола Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.

По примеру других федераций исполком ФБУ объявил сезон завершенным. Чемпионов и призеров соревнований по всем лигам решили не определять.

"Единогласно было решено чемпионат и Кубок Украины сезона 2021/22 завершить досрочно. Турнирные таблицы соревнований во всех лигах (в частности, ВЮБЛ) по состоянию на 24.02.2022 г. признать окончательными. Также были названы критерии определения мест команд при разном количестве игр или при выступлении команд в разных подгруппах", – говорится в сообщении.

Итак, в мужской баскетбольной Суперлиге первым финишировал "Прометей", за ним – столичные "Будивельник" и "Киев-Баскет". Аналогичная турнирная ситуация сложилась и в женской Суперлиге. В мужской Высшей лиге на первом месте завершил чемпионат "Старый Луцк-Университет", а в женской – одесский "Интерхим-2".

К слову, итальянская сборная получила нового тренера за 3 месяца до Евробаскета-2022.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол