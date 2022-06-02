В Украине досрочно завершили баскетбольный сезон. Без чемпионов

По примеру других федераций исполком ФБУ объявил сезон завершенным. Чемпионов и призеров соревнований по всем лигам решили не определять.

"Единогласно было решено чемпионат и Кубок Украины сезона 2021/22 завершить досрочно. Турнирные таблицы соревнований во всех лигах (в частности, ВЮБЛ) по состоянию на 24.02.2022 г. признать окончательными. Также были названы критерии определения мест команд при разном количестве игр или при выступлении команд в разных подгруппах", – говорится в сообщении.

Итак, в мужской баскетбольной Суперлиге первым финишировал "Прометей", за ним – столичные "Будивельник" и "Киев-Баскет". Аналогичная турнирная ситуация сложилась и в женской Суперлиге. В мужской Высшей лиге на первом месте завершил чемпионат "Старый Луцк-Университет", а в женской – одесский "Интерхим-2".