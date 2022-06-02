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В Україні достроково завершили баскетбольний сезон. Без чемпіонів

Фото: Київське дербі "Київ-Баскета" та "Будівельника" (media.fbu.kiev.ua)
Автор: Антон Федорців

Перерваний повномасштабною війною баскетбольний сезон в Україні остаточно завершений.

Таке рішення затвердив виконком Федерації баскетболу України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

За прикладом інших федерацій виконком ФБУ оголосив сезон завершеним. Чемпіонів і призерів змагань у всіх лігах вирішили не визначати.

"Єдиноголосно було вирішено чемпіонат та Кубок України сезону 2021/22 завершити достроково. Турнірні таблиці змагань у всіх лігах (зокрема, ВЮБЛ) станом на 24.02.2022 р. визнати остаточними. Також було названо критерії визначення місць команд при різній кількості ігор чи при виступі команд у різних підгрупах", – ідеться в повідомленні.

Отже, в чоловічій баскетбольній Суперлізі першим фінішував "Прометей", за ним – столичні "Будівельник" і "Київ-Баскет". Аналогічна турнірна ситуація склалася і в жіночій Суперлізі. Натомість у чоловічіій Вищій лізі на першому місці завершив чемпіонат "Старий Луцьк-Університет", а в жіночій – одеський "Інтерхім-2".

До слова, італійська збірна отримала нового тренера за 3 місяці до Євробаскету-2022.

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Баскетбол