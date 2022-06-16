UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Баскетбольная Евролига не взяла российские клубы в новый сезон

Фото: УНИКС простился с мечтами о Евролиге (facebook.com/unicsbasket)
Автор: Антон Федорцив

Организатор сильнейшего европейского турнира продолжил дисквалификацию российских клубов и на сезон 2022/23. Питерский "Зенит", московский ЦСКА и казанский УНИКС могут искать альтернативные соревнования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Basketnews.

Совет правления Евролиги продолжил отстранение трио российских команд. Такое решение организаторы приняли из-за продолжения агрессии РФ по отношению к Украине.

Идею не возвращать российские клубы в турнир поддержали семь из 11 постоянных членов правления Евролиги. Заменят изгнанников двумя командами. Wild card от устроителей получили сербский "Партизан" и испанская "Валенсия".

Функционеры решили исключить "Зенит", ЦСКА и УНИКС из Евролиги еще в марте. Результаты всех матчей с участием российских команд были аннулированы. Победителем турнира стал турецкий "Анадолу Эфес".

К слову, в финале НБА "Голдэн Стейт" впервые вышел вперед в противостоянии с "Бостон Селтикс".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Баскетбол