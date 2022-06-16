Баскетбольна Євроліга не взяла російські клуби на новий сезон

Організатор найсильнішого європейського турніру продовжив дискваліфікацію російських клубів і на сезон 2022/23. Пітерський "Зеніт", московський ЦСКА та казанський УНІКС можуть шукати альтернативні змагання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Basketnews.
Рада правління Євроліги продовжила відсторонення тріо російських команд. Таке рішення організатори ухвалили через продовження агресії РФ щодо України.
Ідею не повертати російські клуби в турнір підтримали сім із 11-ти постійних членів правління Євроліги. Замінять вигнанців двома командами. Wild card від організаторів отримали сербський "Партизан" та іспанська "Валенсія".
Функціонери постановили виключити "Зеніт", ЦСКА та УНІКС з Євроліги ще в березні. Результати всіх матчів за участю російських команд анулювали. Переможцем турніру став турецький "Анадолу Ефес".
До слова, у фіналі НБА "Голден Стейт" вперше вийшов вперед у протистоянні з "Бостон Селтікс".
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