Баскетбольна збірна України втратила форварда перед стартом відбору на Євробаскет-2025

34-річний баскетболіст не поїде на тренувальний збір "синьо-жовтих". Він зазнав травми в чемпіонаті України.

"Після поверенння до Дніпра було проведено додаткове обстеження і встановлено діагноз: частковий надрив привідного м'яза стегна. На відновлення від цього пошкодження орієнтовно потрібно близько трьох тижнів. Через травму і строки відновлення гравець не поїхав до Риги", – йдеться в заяві.

У нинішньому сезоні Суперліги Конєв провів 9 поєдинків. Середні цифри форварда – 9.4 очок, 6.9 підбирань, 2.3 передачі та 0.9 перехоплень за 25 хвилин на паркеті. Повернення ветерана очікують на матчі Кубка України 2-3 березня.

Збірна України в кваліфікації на Євробаскет-2025

"Синьо-жовті" змагатимуться в групі A відбору. Там команда Степановського проведе 6 матчів у трьох вікнах.

Перша пара поєдинків запланована на лютий. Зі Словенією збірна зустрінеться на виїзді 22 лютого, а через три дні прийме португальців у Ризі. Натомість у наступному вікні на українців чекатиме подвійне протистояння з Ізраїлем – вдома (22 листопада) та в гостях (25 листопада).

Завершать кваліфікацію українці двома поєдинками в лютому 2025-го. Спершу "синьо-жовті" приймуть словенців, а потім поїдуть у гості до збірної Португалії. До наступного раунду відбору вийдуть три найкращі команди квартету.