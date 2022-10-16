Баскетбольна збірна України визначилася з тренером на кінцівку відбору до ЧС-2023

Латвійський фахівець працюватиме на чолі "синьо-жовтих" до завершення кваліфікації перед чемпіонатом світу-2023. Тренувати національну команду він розпочав навесні 2019-го.

Під керівництвом Багатскіса збірна України виборола право зіграти на цьогорічному Євробаскеті. Там українці здобули 3 перемоги в п'яти матчах групи та вийшли в плей-офф, де зазнали поразки від Польщі на стадії 1/8 фіналу.

Натомість у відборі до ЧС-2023 українська збірна проведе ще чотири матчі. Зокрема, в листопаді "синьо-жовті" протистоятимуть Нідерландам та Ісландії. Навесні на українців чекатимуть поєдинки проти збірної Італії та тих же нідерландців.

Айнарс Багатскіс перебрався до України в 2011 році. Спершу він працював із криворізьким "Кривбасбаскетом", а в 2012-2014 рр. тренував столичний "Будівельник". Із "гладіаторами" латвієць двічі став чемпіоном України. У 2019-2022 рр. Багатскіс очолював "Київ-Баскет".