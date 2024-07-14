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Баскетбольна збірна України U-20 зазнала першої поразки на чемпіонаті Європи

Фото: Владислав Ніколайчук (ліворуч) рветься до щита (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Молодіжна збірна України дошкульно поступилася ровесникам зі Швеції на Євробаскеті-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євробаскет-2023 U-20, Дивізіон B, група C

Україна – Швеція – 62:63 (18:16, 14:17, 8:20, 22:10)

 

Скандинави спробували піти у відрив у дебюті зустрічі. Проте, підопічні Валерія Плеханова швидко вирівняли становище та продовжили йти нога в ногу з опонентами впродовж стартової чверті. На фініші же "синьо-жовті" зробили +2.

У другій десятихвилинці команди грали на рівних. Ані українські баскетболісти, ані шведи не змогли відірватися в рахунку. Лідерство кілька разів переходило з рук у руки, а на велику перерву збірна Швеції U-20 пішла з мінімальною перевагою (33:32).

А ось третю чверть українська команда провалила. Команда Плеханова погано виглядала під обома щитами та за весь ігровий відрізок набрала лише 8 пунктів. Натомість шведи оформили два десятка очок і зробила серйозну заявку на загальний успіх.

Утім, Україна U-20 не кинула грати. Більше того, "синьо-жовті" зі стартом фінальної чверті просто полетіли вперед і видали приголомшливий відрізок (20:6) та зуміли вирватися вперед на 1 пункт. Тепер розпочалася гра нервів. На останній хвилині шведи не реалізували 3 (!) триочкові спроби, але й українці не скористались атакою і прикро програли.

Наразі українська молодіжка йде третьою в групі C, маючи в активі 5 очок. Тим часом Угорщина U-20 та Швеція U-20 набрали по 6 пунктів. "Синьо-жовті" 16 липня зіграють надважливий поєдинок проти угорців.

До слова, раніше "Дніпро" отримав схвалення на виступ у Кубку Європи ФІБА.

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